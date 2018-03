Il vicesegretario generale della Fifa Zvominir Boban ha parlato alla Gazzetta dello Sport di VAR: "Calcio più credibile con la VAR? Credo che su questo non ci siano dubbi, almeno tra la gente che elabora e conosce i numeri offerti in questi due anni di test. La VAR, oltre a preservare arbitri e un giusto risultato, offre un messaggio di trasparenza e chiarezza, togliendo ogni retropensiero malizioso. ll calcio è bellissimo sempre, ma di sicuro con la tecnologia si avrà un risultato corretto nel 99% dei casi e non si perderanno in un torneo i migliori arbitri perchè in un secondo hanno preso la decisione errata dopo una gara perfetta. Tornare indietro? Si è giocato senza per più di 100 anni ed è sempre stato fantastico, ma una volta provata la Var è durissima tornare indietro. E poi, perché si dovrebbe?".



Sulle reazioni degli scettici: "Capisco le reazioni romantiche di giocatori e allenatori legati alla tradizione. Gli chiederei di essere un po' più aperti, di pensare meglio, di elaborare e informarsi di più. Il presidente Infantino ha svelato di essere stato scettico all’inizio, ma diede lo stesso pieno sostegno al progetto. Poi ha seguito passo dopo passo l'evoluzione e i risultati concreti dei test gli hanno fatto cambiare opinione. Questo è il giusto approccio".