E' partito il conto alla rovescia della “Bobo Summer Cup 2017”, l’evento sportivo organizzato e promosso da Bobo Vieri dedicato al Foot-Volley e alla passione per il divertimento, l’estate e la vita attiva.



Le 72 squadre selezionate online si affronteranno sui tre campi di sabbia dello stabilimento Fantini Club di Cervia nel corso degli ultimi fine settimana di luglio 15/16, 22/23, 29/30 e nella data infrasettimanale del 25/26. Il contest coinvolgerà le squadre scelte direttamente da Bobo Vieri che ha passato in rassegna i video di presentazione che sono poi stati caricati direttamente sulla pagina ufficiale dell’iniziativa: bobosummercup.it



Nel corso delle quattro tappe del torneo, le 72 formazioni si affronteranno con la formula del girone e dell’eliminazione diretta. Ogni tappa del torneo vedrà approdare in finale 2 coppie (per un totale finale di 6 coppie) che accederanno direttamente al week end del 29/30 luglio dove avranno l’opportunità di sfidare Frank Matano, Marco Delvecchio, “Pluto” Aldair, Max Brigante, Lucio Veneziano, Davide Bombardini e due volti noti di Sky Sport che formeranno le 4 coppie VIP. Il team vincitore raggiungerà l’ambita finalissima di domenica 30 luglio.



I migliori del torneo avranno l’occasione di sfidare il team che detiene lo “scettro” – ovvero un’ananas dorata - della competizione. La coppia da battere sarà quella composta da Bobo Vieri e dal vulcanico Alessandro Cattelan, grande appassionato di Foot-Volley, calciatore per diletto e anchorman dell’emittente SKY, media partner della BOBO SUMMER CUP insieme alla Gazzetta dello Sport.



I media partner e le numerose testate giornalistiche accreditate offriranno un’ampia copertura della BOBO SUMMER CUP 2017, regalando approfondimenti, pillole informative e puro intrattenimento direttamente dalle spiagge della riviera romagnola. A Cervia ci sarà infatti l’occasione di rivedere in azione campioni indimenticati del calcio mondiale come Ronaldo, Samuel Eto’o, e personaggi dello spettacolo uniti dal desiderio di ritrovarsi per vivere un’esperienza nuova, unica e divertente. Oltre ai due ex campioni, passeranno da Cervia Gianni Infantino e Zvonamir Boban, Presidente e Vice Segretario Generale della FIFA, Luigi Di Biagio, Massimo Ambrosini, Federica Nargi, Daniele Adani, Massimo Oddo, Costanza Caracciolo, Martin Castrogiovanni, Giulia Arena, Fabio Fognini, Josè Altafini, Valentina Pegorer, Andrew Howe, Bruno Cerella, Astrid Ericsson e tantissimi altri. Non solo sportivi e celebrità, ma il grande protagonista sarà anche il pubblico della Bobo Summer Cup. Vieri ogni giorno coinvolgerà gli spettatori che assieperanno le tribune dell’arena centrale del Fantini Club in attività ludiche ed emozionanti partite di Foot-Volley.



Sole, mare e Foot-Volley saranno gli ingredienti principali degli otto giorni di manifestazione che avrà però un obiettivo estremamente importante: Bobo Summer Cup ha scelto di contribuire concretamente a supporto delle popolazioni colpite dal terremoto del 2016. Insieme all’associazione di Andrea Ranocchia, www.andrearanocchiaonlus.it, l’organizzazione sta raccogliendo i fondi necessari per il ripristino del campo sportivo di Ussita - in provincia di Macerata – dove si allenerà e giocherà la squadra di Visso, uno dei comuni più colpiti dal sisma. Sono necessari 40.000 euro per affrontare i lavori di ricostruzione.



Ad oggi la raccolta è a buon punto, grazie al ricavato delle iscrizioni delle squadre in gara e alla vendita del merchandising ufficiale, disponibile sulla piattaforma di charity wishraiser.com/projects/bobo-vieri/. A tutto ciò si sommeranno i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti, anch’essi destinati alla solidarietà.