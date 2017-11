Bebè in arrivo per Christian Vieri. Il bomber per eccellenza, capace di segnare ben 241 gol da professionista, si è spesso reso protagonista di grandi conquiste fuori dal campo: da Elisabetta Canalis a Melissa Satta, da Aida Yespica a Jazzma Kendrick, sono tante le showgirl che hanno avuto delle storie con l'ex centravanti. Dalla scorsa estate Vieri fa coppia fissa con l'ex velina Costanza Caracciolo che, come scrive il settimanale Chi in edicola da domani, presto gli darà un figlio. Ancora ignoto il sesso del nascituro, che dovrebbe nascere la prossima primavera. Fiocco in arrivo per Bobo, anche i bomber mettono la testa a posto: la bella Costanza ce l'ha fatta.