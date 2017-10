Smentite le voci di crisi nella love story fra Costanza Caracciolo e Christian "Bobo" Vieri. Secondo 'Novella 2000', fra i due ci sarebbero i primi screzi. In particolare lei non gradirebbe le molte uscite notturne di lui. Che a quanto pare la lascia da sola a casa per andare a divertirsi con gli amici. Lei inoltre sarebbe attirata da numerose proposte di lavoro all'estero. Invece la relazione resiste e va a gonfie vele, come testimonia la vacanza negli Stati Uniti con tanto di concerto di Jennifer Lopez in Florida.