Il Boca Juniors è pronto a rivolgersi al Tribunale arbitrale sportivo di Losanna per farsi riconoscere dallo Shanghai Shenhua il pagamento di 3 milioni per il trasferimento in Cina dell'attaccante Carlos Tevez avvenuto a gennaio per complessivi 11 milioni di euro. Il presidente club argentino, Daniel Angelici ha spiegato: "Abbiamo scritto diverse volte allo Shanghai senza ricevere risposte, pertanto stiamo preparando ricorso al Tas".