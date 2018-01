Il presidente del Boca Juniors, Daniel Angelici, parla di Ricardo Centurion, esterno offensivo del Genoa, e Gustavo Gomez, difensore centrale del Milan. Queste le parole del numero 1 Xeneizes nel corso della conferenza stampa di presentazione di Carlitos Tevez: "Su Centurion mi sono già espresso e la situazione non è cambiata. E' un buon giocatore, in passato ha dato tanto al Boca e io non ho niente di personale contro di lui. Ma la situazione è la stessa di quando decidemmo di non rinnovare il contratto. Se mi dovesse chiamare? Non avrei alcun problema. Ci fisserei un appuntamento per parlarci, ma niente di più. Se poi in futuro dovessi cambiare idea per il bene del club, lo farei senza problemi. E' un buon giocatore ma fuori dal campo ci sono state questioni che non sono piaciute alla dirigenza. Gustavo Gomez? Non c'è niente da nascondere. Ci stiamo provando ma la trattativa non è semplice. Mi auguro di averlo qua accanto a me nella prossima presentazione".