Il presidente del Boca Juniors Daniel Angelici, a margine della presentazione del nuovo acquisto Reynoso, ha aperto una parentesi sulla trattativa con il Milan per Gustavo Gomez: "La proposta che abbiamo fatto per il difensore è per il 100% del cartellino. Ma quando i club europei sono gestiti da gruppi di imprenditori, come il Milan, guardo tanto al lato economico e al bilancio. Forse è per questo che è stato difficile trattare per Gómez. Così abbiamo capito che il miglior rinforzo che possiamo regalare al nostro tecnico è quello di mantenere intatta la rosa di partenza, la base della squadra".