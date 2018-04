Come riportato dal Sun, Jose Costanzo, agente di Frank Fabra, difensore del Boca Juniors, ha parlato del futuro del suo assistito a Caracol TV. Queste le sue dichiarazioni: "Sappiamo che l'Everton ha seguito il giocatore, così come Napoli e Fiorentina, ma per ora non abbiamo ricevuto proposte formali. Prezzo del cartellino? Il Boca chiederà non meno dei 12 milioni della clausola rescissoria".