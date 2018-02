Valeri Bojinov, ex attaccante della Juventus oggi al Rijeka in Croazia, racconta la sua esperienza in bianconero su GianlucadiMarzio.com: "Esperienza stupenda. Buffon, Del Piero, Nedved, un sogno". Poi, una piccola polemica sulla Serie A attuale: "Guardando la serie A, mi rendo conto che potrei ancora essere importante. Il livello si è abbassato, la Nazionale è fuori dal Mondiale, eppure in In tanti, procuratori o dirigenti, mi hanno dato per finito. Io so che non è così. Vedo tanti giocatori di basso livello. Passo per uno che spacca gli spogliatoi, ma non è vero niente. Ho un carattere forte. Non credo sia un difetto".