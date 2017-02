Bologna-Milan 0-1



BOLOGNA



Da Costa 6: bravo a salvare la porta in avvio contro Deulofeu, ancora una volta viene aiutato dalla traversa nel secondo tempo ma non basta a mantenere il risultato.



Krafth 5.5: più bassi che alti ad inizio partita, recupera lentamente ma è sulla sua fascia che si soffrono le incursioni più importanti.



Gastaldello 6: ordinaria amministrazione da parte del capitano del Bologna, prestazione sufficiente macchiata solo da un cartellino giallo a fine primo tempo.



(dal ‘63 Petkovic 5.5: un grande assist per Dzemaili, poi si perde un po’).



Maietta 5: gestisce la retroguardia rossoblù fino alla fine ma viene beffato da Deulofeu sull’assist che porta alla rete avversaria).



Mbaye 6: schierato a sorpresa dal tecnico Donadoni, risponde presente giganteggiando su Suso.



(dal 77’ Torosidis 5: Non riesce a fermare Pasalic sul gol. Danni e poco altro).



Nagy 5.5: equilibrato come sempre, fa il suo dovere in entrambe le fasi ma non segue il taglio finale di Pasalic.



Pulgar 5.5: molto attivo e propositivo, guida la regia in maniera caparbia e attenta.



(Dall’80’ Viviani: S.V.)



Dzemaili 6: si procura un’importante punizione dal limite e in generale tutte le azioni offensive passano dai suoi piedi.



Verdi 6: schiacciato forse dal peso della partita contro la sua ex squadra, non brilla come vorrebbe ma si fa notare.

.

Destro 4.5: si muove un po’ di più del solito ma non riesce ad essere incisivo, la porta è ancora un tabù da sfatare.



Krejci 6.5: prova positiva da parte del cieco, costante spina sul fianco della difesa del Milan.





All. Donadoni 5: in undici contro nove il Bologna viene sconfitto da un Milan assente per grande parte del match. Un altro pesante schiaffo.





MILAN



Donnarumma 7,5: Reattivo nel primo tempo su Dzemaili, compie un autentico miracolo su Krejci nella ripresa.



Abate 6: Manca la chiusura con la diagonale su Dzemaili, in occasione del secondo giallo rimediato da Paletta. Non è brillante, ma si sacrifica con orgoglio nel finale.



Vangioni 6,5: Una delle note positive di serata: difende con attenzione, accompagna spesso Deulofeu. Chiude con i crampi.



Romagnoli 6: Nella mezzora in cui rimane in campo non soffre mai con Destro. Esce per infortunio (Dal 31' Zapata 6: Prova ordinata e di grande sofferenza, ci mette la sua esperienza)



Paletta 4,5: E' un momentaccio per l'italo-argentino. Dopo il fallo da rigore con la Samp, si fa espellere da Doveri. Il primo giallo è una sciocchezza clamorosa, sul secondo qualche dubbio in più. Detiene un primato negativo: è il giocatore con più rossi, ben 3, nei 5 campionati più importanti d'Europa.



Pasalic 6: I suoi inserimenti in area sono con i tempi giusti, ma ha due occasioni da gol nitide e le spreca malamente. Si riscatta nel finale con il gol vittoria.



Locatelli 6: Regia ordinata in avvio, si sacrifica da difensore centrale nel finale del primo tempo con un'ottima chiusura su Destro. (Dal 46' Gomez 6,5: Entra ottimamente in gara, chiudendo tutti i varchi con grande caparbietà)



Kucka 5: Doveri gli sventola due cartellini gialli nel giro di dieci minuti, per due falli evitabili e in ritardo.Il direttore di gara è fiscale, lui troppo precipitoso.



Deulofeu 7,5: Prestazione da fuoriclasse, impegna da solo la difesa del Bologna, con degli strappi che lasciano sul posto degli avversari. Ha la forza di inventarsi una giocata da illusionista nel finale, con un assist perfetto per Pasalic.



Bacca 4,5: Sbaglia molto dal punto di vista tecnico, anche i passaggi più elementari. Un suo errore in fase di impostazione manda in porta Krejci nel primo tempo. (Dal 61' Poli 6,5: Dà il suo ottimo contributo in fase difensiva)



Suso 6: Lo trovi dappertutto, si sdoppia anche in fase di copertura. Prova di grande sostanza per lo spagnolo, nonostante qualche tocco sbagliato.



All. Vincenzo Montella 6,5: E' la sua vittoria, quella dell'orgoglio e della convinzione. Tiene in campo Suso e Deulofeu una volta in nove, è la scelta che cambia la gara.