Patrik Mork, agente di Emil Krafth, terzino destro del Bologna, parla del suo assistito a Fotbolls Kanalen: "Ero in Italia per salutare il ragazzo, abbiamo parlato e poi ho incontrato il direttore sportivo Bigon. La situazione per ora è imbarazzante perché Emil è troppo bravo per non giocare. Siamo aperti a trovare una soluzione, ma dovrebbe essere meglio della situazione attuale: abbiamo già rifiutato alcune proposte sia in Italia che all'estero. Non siamo interessati ad un prestito".