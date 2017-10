Donato Orgnoni, agente di Simone Verdi, esterno offensivo del Bologna, parla a Romanews.eu: "Roma? Ad oggi non c’è nulla. Non ho mai sentito Monchi, è un interesse che leggiamo solo dai giornali: al momento non c’è stato nessun tentativo da parte della Roma, da Trigoria nessuna chiamata, non abbiamo mai parlato con la società giallorossa. Con i partenopei in questo momento è tutto fermo, il giocatore sta pensando alla stagione con i felsinei. Non credo che nel mercato di dicembre possa accadere qualcosa. Ufficialmente non abbiamo ricevuto offerte né ci sono stati contatti, neanche con l’Inter. Il giocatore è felicedov’è, a fine stagione scorsa abbiamo rinnovato il contratto e siamo legati al Bologna fino al 2021".