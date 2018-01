Brutte notizie per Simone Verdi, costretto a uscire dal campo dopo cinque minuti nel match del San Paolo per un guaio muscolare. Il Bologna ha diffuso un comunicato nel quale si parla di lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. "L’entità della lesione e i conseguenti tempi di recupero - si legge nella nota - potranno essere stabiliti con precisione solo dopo ulteriori accertamenti che saranno effettuati nei prossimi giorni". L'esterno di Donadoni rischia uno stop di qualche settimana. Il club potrebbe a questo punto accelerare, in queste ore, per l'arrivo in prestito di Orsolini dalla Juventus.