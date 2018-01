"Se ci fossero state le condizioni, avremmo avuto l'obbligo di trovare un sostituto adeguato per Simone. Manolo è un nome che a Bologna si sente spesso, è legato a Bologna e noi a lui. E' un tentativo che nel tempo magari faremo". Se non è una 'dichiarazione di guerra' quella dell'ad rossoblù Fenucci, poco ci manca: il Bologna esce ufficialmente allo scoperto per Manolo Gabbiadini. L'attaccante classe '91 del Southampton, che ha già indossato la maglia dei felsinei nel 2012/13, non era solo un profilo valutato per sostituire Verdi, ma è un'idea più che concreta per giugno: primi contatti con l'entourage del giocatore per valutare i margini dell'operazione, che potrà entrare nel vivo nei prossimi mesi.



PREZZO - "Incedibile" fanno sapere da fonti vicine ai Saints per quanto riguarda il mercato di gennaio, al netto di offerte irrinunciabili al momento non pervenute, ma la musica per l'estate cambia radicalmente. Qui la parola "incedibile" ha un'altra traduzione: tutto può succedere, può partire, ma non a prezzo di saldo. Dopo aver investito complessivamente quasi 20 milioni di euro un anno fa per prelevarlo dal Napoli, il Southampton vuole ricavare una cifra simile dalla sua eventuale cessione: 18-20 milioni di euro, trattabili ma senza esagerazioni. Molto però dipenderà dal suo impiego e dal suo rendimento in campo, ma anche da un altro fattore: il prezzo può variare anche in base a come i Saints termineranno il campionato, che in questo momento li vede nella parte bassa della classifica.



BAGARRE ITALIANA - In questo scenario è pronto a muoversi il Bologna, che ha già iniziato a muoversi per provare ad anticipare la concorrenza e non restare invischiata in un'asta per l'attaccante. Il rischio in effetti è concreto, visto e considerato il gradimento sommesso di altre due società italiane per Gabbiadini: la Fiorentina ci aveva già provato la scorsa stagione prima dell'approdo al Southampton e resta vigile sul giocatore, pronta a inserirsi in caso di condizioni economiche vantaggiose; da non sottovalutare anche il Torino e Mazzarri, a cui piace il profilo di Manolo e che, in caso di partenze illustri, potrebbe fare il suo nome per gli acquisti granata. Il Bologna preme ed è già sulle sue tracce, ma attenzione alla concorrenza che può maturare nei prossimi mesi: Gabbiadini in Italia, il ritorno è possibile.



@Albri_Fede90