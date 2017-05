Oltre l'ironia, oltre gli sfottò fra tifosi. Il fatto è accaduto 5 giorni fa a Bologna dove un ladro è stato arrestato in centro città dopo un furto con aggressione ad una donna. E' stato riconosciuto mentre indossava una felpa della Juventus.



IL FATTO - L’episodio, riportato da Il Resto del Carlino è accaduto nella serata di sabato quando, durante un servizio di ordine pubblico nei dintorni di piazza Verdi, i carabinieri e gli agenti della polizia municipale hanno udito una richiesta di aiuto provenire da via Mentana. Qualche istante dopo, hanno visto un extracomunitario provenire di corsa da quella strada con una borsa nera da donna stretta al petto ed inseguito da un uomo.



LA FELPA INCRIMINATA - La curiosità che ha scatenato l'ironia del web è legata però agli indumenti indossati dal fuggitivo. Il 34enne tunisino, infatti, indossava una felpa nera con la scritta Juventus. La refurtiva, abbandonata durante la fuga, è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria, una signora di Bologna a cui l’aveva strappata in un locale di via delle Belle Arti. Per il tunisino di 34 anni, portato in carcere, l'accusa è rapina impropria.