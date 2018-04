Felipe Avenatti, attaccante del Bologna, ha commentato in mixed zone la partita persa per 1-0 dagli emiliani contro la Sampdoria.



Queste le sue parole: "C'è grande amarezza: abbiamo fatto la partita contro una grande squadra e il gol preso allo scadere in quel modo brucia tantissimo. Per fortuna fra tre giorni torniamo in campo: dobbiamo ripartire dall'atteggiamento avuto oggi, vedendo il lato positivo della prestazione. Abbiamo messo in campo la voglia di vincere, abbiamo giocato bene la palla e ci spiace non aver dato continuità al risultato di domenica scorsa".