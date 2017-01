Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato a Sky Sport del mercato rossoblu: "Mounier? L'episodio del perché ci fosse difficoltà dei tifosi del Saint-Etienne ad accogliere Anthony non la conosco, credo risalga a molti anni fa ma è comunque una cosa molto triste. Io ho conosciuto un ragazzo di un'educazione e professionalità straordinaria. Il giorno dopo il TNS mi hanno contattato dalla Francia facendomi sapere che la situazione era ben peggiore di quanto avessero preventivato. Ci hanno chiesto una mano per trovare una soluzione e fortuna si è aperta la strada dell'Atalanta. Donsah-Roma? No. Nei giorni passati c'è stato un interessamento ma era solo una chiacchiera, non una vera e propria trattativa".



Due parole poi su Manolo Gabbiadini, portato a Napoli proprio da Bigon: "Sono contento per Manolo che è un ragazzo straordinario che forse ha pagato a livello caratteriale. Oggi si apre una nuova avventura e lui merita il meglio per il potenziale inespresso che ha".