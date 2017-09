Riccardo Bigon, ds del Bologna, ha parlato a Premium Sport poco prima della sfida contro l'Inter: “Palacio? Non ci vuole un genio per capire che si tratta di un calciatore forte. Mi ha sorpreso in maniera positiva, è un ragazzo eccezionale. È disponibile nei riguardi del club, della squadra e dei compagni. Sta dando una mano ai compagni. Abbiamo perso contro Napoli e Fiorentina, sconfitte immeritate per le prestazioni offerte sul campo. Abbiamo comunque perso contro squadre forti. Saputo? Il presidente è straordinario, dà fiducia. Proveremo a fare bene contro squadre importanti come l'Inter. Campionato diviso in due? Lo dicono i numeri, ma lo è già da qualche anno. Dipende anche dalle risorse, è anche complicato che non sia così. I fatturati e i budget incidono, c'è divario tra le due metà del campionato. Ma questo non vuol dire che le partite siano già scritte".