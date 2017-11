Bologna-Crotone 2-3 (primo tempo 2-1)



Marcatori: 38’ Verdi (B), 42’ Budimir (C), 46’ Verdi (B), 68’ rig. Trotta (C), 70’ Budimir (C).



Bologna (4-3-3): Da Costa; Krafth, Gonzalez, Helander, Masina (79’ Falletti); Poli, Crisetig, Donsah (73’ Destro); Verdi, Palacio, Di Francesco (46’ Krejci). All. Donadoni.



Crotone (4-4-2): Cordaz; Sampirisi, Simic, Ceccherini, Pavlovic; Nalini, Barberis, Mandragora, Stoian (61’ Rohden); Budimir (92' Simir), Trotta (83’ Izco). All. Nicola.



Arbitro: Pasqua di Tivoli.



Ammoniti: 44’ Sampirisi (C), 48’ Budimir (C), 59’ Simic (C), 67’ Krafth (B) 84’ Gonzales (B).