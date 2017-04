Ancora con 3 anni di contratto, il futuro di Mattia Destro sembra essere ogni giorno che passa più lontano da Bologna. Come scrive il Resto del Carlino, infatti, il numero 10 rossoblù è finito in panchina contro il Palermo e non sembra essere più un punto fermo per Donadoni: nelle prossime settimana ci sarà un incontro per decidere se andare avanti insieme, difficile, o dirsi addio, più facile.