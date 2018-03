Marco Di Vaio, club manager del Bologna, ha parlato a Premium Sport prima della sfida con la Lazio: "Obiettivi? "Sicuramente migliorare la posizione in classifica, fare meglio dell'anno scorso e portare a casa risultato di prestigio contro le grandi. Destro? Non è un momento facile però la grande fortuna quando giocavo era allenarsi bene e guadagnarsi la maglia. Abbiamo preparato la partita vedendo la partita della Lazio di giovedì. Oggi ci vorrà la massima attenzione e in queste occasioni dimostrare di avere personalità. Serve grande concentrazione e attenzione con ritmi alti e sfruttare al massimo quello che produrremo durante la partita. L'arbitro? Io non guardo mai alla designazione arbitrale. Sono molto sereno sugli arbitri, sono umani, ora sono più avvantaggiati perchè hanno il mezzo tecnologico. Ma bisogna pensare al campo".