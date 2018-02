All'indomani del ko incassato a San Siro contro l'Inter, il terzo consecutivo in campionato per il Bologna, Marco Di Vaio, club manager rossoblu, inquadra così la situazione che sta vivendo la squadra di Roberto Donadoni: "Il momento è complicato - ha ammesso a Nettuno Tv - Ieri abbiamo incassato gol in avvio, poi però abbiamo reagito bene nel primo tempo, prendendo campo e pareggiando con merito. Nei primi 15' della ripresa, invece, non siamo stati capaci di resistere alla verve dell'Inter, e ci resta molto rammarico perché ancora una volta il pareggio sarebbe stato un risultato giusto. Sono proprio i pareggi che ci mancano, significherebbero molto, darebbero continuità e permetterebbero a tutti di fare analisi più lucide. Comunque guai ad abituarsi ai risultati negativi, questo sarebbe pericoloso, ed è il nemico che dobbiamo combattere adesso".