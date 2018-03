Marco Di Vaio, club manager del Bologna, parla a margine della presentazione dell'evento "Bologna Day: Di Vaio vs Signori": "All’Olimpico abbiamo fatto una buona partita, cosa che per noi dovrebbe essere la normalità, e a fine gara i ragazzi erano contenti perché sentono che da qui a fine campionato hanno qualcosa da dimostrare. Non ci accontentiamo di una singola prestazione, vogliamo ripeterci allo stesso livello e con le stesse motivazioni per i restanti nove match. Serve per la società, per la squadra, per la classifica, per il miglioramento generale. Ora c’è la sosta e poi arriverà la Roma, una sfida in cui potremo riavvicinare quella parte di tifoseria un po’ scontenta. Riconquistare il pubblico dopo aver perso troppe partite in casa è uno dei nostri obiettivi".