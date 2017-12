Marco Di Vaio ha parlato ai microfoni di Sky Sport della stagione del Bologna e del mercato: ''Il dispiacere è soprattutto per il risultato col Milan, viste le loro difficoltà recenti. Ieri incontrare una Juve così era complicato. Quando vai sotto fai fatica a recuperare. Destro? Ha parlato con Donadoni, si sono confrontati ed è giusto così. Mattia, come tutti i ragazzi, vuole regalare qualche gioia ai nostri tifosi, e penso che fosse deluso per il risultato. Ora vogliamo riscattarci da queste ultime due gare. Chiudere bene il girone d'andata vuol dire mettere un'ipoteca sulla salvezza per poi tentare di migliorare la classifica dell'anno scorso. Mercato? Onestamente non abbiamo fatto ancora un punto. La rosa è ampia e abbiamo due giocatori per ruolo, c'è anche curiosità per vedere alcuni giocatori. Ora la testa è tutta sul campionato per chiudere bene il 2017, poi pensare a gennaio cosa fare. Con la lista piena non abbiamo urgenze''.