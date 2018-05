In occasione di un evento pubblico a San Lazzaro, il team manager del Bologna Marco Di Vaio ha parlato del futuro dell'attaccante classe '92 Simone Verdi, giocatore nel mirino di Inter e Napoli: "Siamo orgogliosi del fatto che voglia rimanere, è un giocatore importante che fa una dichiarazione d’amore: come sempre a fine anno ci metteremo seduti al tavolo e capiremo insieme come andare avanti. Credo che vada sottolineato anche il fatto che a gennaio gli abbiamo permesso di restare perché una società con un presidente come il nostro ha la forza di rifiutare un’offerta importante. A fine stagione ci siederemo al tavolo con lui come con Mirante, Destro, Dzemaili e tutti gli altri cardini. Prima di iniziare a parlare di mercato dovremo parlare con l’allenatore".