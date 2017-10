Roberto Donadoni, tecnico del Bologna, parla a Premium Sport dopo il ko interno con la Lazio: "Non possiamo parlare di approccio sbagliato. Siamo andati in difficoltà dopo il gol subito, accusando troppo il colpo. Loro hanno avuto la chance per fare due-tre gol facili. Nel secondo tempo siamo entrati con il piglio giusto e potevamo riaprirla. Così è stato, e il secondo tempo è stato diverso. Quello deve essere l'esempio da seguire per noi e non quello di abbattersi troppo dopo i gol subiti: è un limite che palesiamo troppo e che dobbiamo cercare di toglierci