L'allenatore del Bologna Roberto Donadoni ha presentato in conferenza stampa il match di domani contro l'Udinese: “A oggi potevamo avere più punti. Domani abbiamo un’occasione per incrementare il nostro bottino in classifica. Le occasioni vanno concretizzate e trasformate. Su questo dobbiamo ancora crescere. Al di là del cambiamento di modulo, l‘Udinese ha trovato nel tempo l’amalgama di squadra che fa la differenza. Oddo ha una rosa di grande impatto fisico e qualità. Tutti hanno recuperato bene, l’unico indisponibile è Poli squalificato. Keita sarà un giocatore utile per noi nel prosieguo del campionato, sta crescendo molto e ha caratteristiche importanti. Se facciamo risultato, chi ci sta sopra deve per forza continuare a vincere se non vuole farsi raggiungere da noi: questo deve essere il nostro modo di ragionare. Destro deve essere sempre quello di Verona, al di là della doppietta. Mi riferisco alla prestazione, al suo impatto sulla gara”.