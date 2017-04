Roberto Donadoni, tecnico del Bologna, parla al Corriere di Bologna dei piani futuri del club rossoblu: "Non serve stravolgere, dovremo individuare giocatori per fare un salto di qualità mentre altri protagonisti attuali dovranno crescere. Tra gli aspetti da considerare ci saranno impatto fisico e agonistico: la personalità non si compra, ma è una caratteristica importante. Basti pensare a Dzemaili, che a volte sul piano tecnico ti lascia qualche interrogativo ma poi ti trascina: avere due o tre elementi come lui è importante".