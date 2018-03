L'allenatore del Bologna Roberto Donadoni ha presentato la sfida contro l'Atalanta: "A Ferrara con la Spal c’è stata una buona prestazione, considerando che eravamo in dieci. Abbiamo tenuto fino all’inizio del secondo tempo, creando anche delle situazioni pericolose. Contro l’Atalanta servirà grande determinazione, e saper ripartire con grande veemenza. Loro in questi anni hanno acquisito una mentalità importante, che gli ha permesso di fare un passo avanti notevole. E’ un obiettivo che dobbiamo avere anche noi: cercare sempre la vittoria a prescindere dall’avversario. L’errore di Destro a Ferrara? Rientra nella casistica, ma finita la partita non se ne riparla. Deve avere la voglia di ripartire e riscattare un’occasione mancata. Palacio? Sta rientrando, ieri ha dato segnali positivi, fra una settimana potrebbe essere a posto. Futuro? Col presidente per ora pensiamo al presente e a finire bene il campionato".