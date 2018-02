Il tecnico del Bologna Roberto Donadoni ha presentato così la sfida contro il Sassuolo: "Assenze? Per quanto riguarda Palacio e Masina parliamo di cartellini che ci tolgono qualcosa. Abbiamo anche altri giocatori importanti che possono sostituirli e che vogliono mettersi in mostra. Noi dobbiamo fare con quello che abbiamo, che non è poco. Mi auguro che non ci siano problemi dal punto di vista fisico o atletico. I ragazzi lavorano con l’entusiasmo di sempre, nonostante la difficoltà del momento e i risultati che non arrivano".



Sul caso Destro: "Domani dovrebbe giocare. Io lo vedo costantemente in allenamento, questa settimana si è allenato bene e ha fatto tutto quello che doveva fare. Io non devo dare nessuna risposta alle accuse del suo agente. Non c’è nessun rapporto difficile tra me e Destro. Da fuori vengono dette cose che non sono vere, tra me e lui non c’è alcun problema".



Su Orsolini: "Piano piano lo stiamo valutando al meglio. Sicuramente è uno dei giovani più interessanti. Ha già avuto modo di assaggiare il campo dall’inizio, sono considerazioni che serviranno a tutti per capire come migliorare. Ha tanta voglia e disponibilità di farsi vedere e notare. Sono quei giocatori che hanno quelle qualità importanti per la squadra".