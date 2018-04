Roberto Donadoni, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Verona: "Domani sarà una partita importante per entrambi, abbiamo avuto un matchpoint domenica a Crotone e non dobbiamo farcelo scappare. Il ritiro? Non è stata una punizione, ma un modo per stare ancora più insieme e focalizzarci sul nostro obiettivo. Destro? Guardo sempre i segnali che i ragazzi trasmettono a me e agli altri, l'ho visto più determinato e questo è estremamente positivo. Ha avuto un piccolo problemino fisico che lo ha condizionato la settimana passata, ma questa settimana ha fatto tutto ed è assolutamente a disposizione. Gonzalez è ritornato in gruppo da ieri, Krejci ha un problemino e ci vuole un poco di tempo. Torosidis ha qualche problema in più, ma si tratta di vecchie cicatrici che saltano fuori. Chi necessita di tempi più lunghi è Donsah che ha avuto la gamba in iperestensione. Mi auguro che recuperi rapidamente come spesso avviene e spero di averlo a disposizione. Saputo? Ci siamo salutati, ma non ci siamo detti nulla di chè. Tutto focalizzato sulla partita di domani. Nel caso giochi Destro e Palacio vada sull'ala, allora serve che la squadra sia più compatta con tutti ad aiutarlo. Si deve essere tutti compatti e uniti: ognuno deve dare il 110%. Sappiamo che tipo di squadra sia il Verona: non esprime possesso ma usa le ripartenze ma dobbiamo essere lucidi a non regalargli queste occasioni. Verdi esprime il massimo del potenziale partendo dall'esterno, anche se secondo me può fare benissimo la mezza punta. In ogni caso serve sempre che si vada con il massimo del furore agonistico in campo".