Dopo la vittoria del suo Bologna sul campo del Chievo, Roberto Donadoni ha parlato a Sky Sport: "Queste sono partite che bisogna sapere chiudere, quando capitano opportunità importanti e situazioni facili da trasformare bisogna sapere chiudere il discorso. Chiaro che i tre punti sono importanti, però quando si parte in quel modo e si hanno tante occasioni facili bisogna essere più concreti. Doppietta di Destro? A Mattia l'ho detto, al di là dei due gol che sono manna per un attaccante, l'impatto sulla partita è determinante, questo non deve essere un caso isolato ma la normalità. Mirante? Mi avevano chiesto se c'era un caso portiere, oggi ha risposto lui. Ha fatto due o tre parate fondamentali. Da Verdi, invece, mi aspetto di più. Non sono particolarmente soddisfatto perché lui può e deve fare di più. Quando dico che può fare di più vuol dire che chi un giorno se lo prenderà avrà un giocatore straordinario, questa non è cattiva pubblicità, è solo per dire che la sua potenzialità non è ancora completamente espressa. Mi piace quando si riesce ad acquisire una convinzione come quella espressa oggi, perché quando mi rendo conto che i miei giocatori non credono pienamente in loro stessi è per me la più grande sconfitta".