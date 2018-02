Dopo la vittoria per 2-0 contro il Genoa, Roberto Donadoni ha così parlato a Premium Sport: “Questa è una vittoria importante, ma lo spogliatoio è sempre stato sereno. Stiamo portando avanti delle idee, poi è chiaro che possono arrivare dei momenti delicati nell’arco di una stagione. Ma abbiamo sempre guardato avanti con ottimismo: abbiamo vinto contro un avversario in salute, che arrivava da tre vittorie consecutive. Abbiamo portato a casa una vittoria che questi ragazzi meritavano. Destro? Io valuto la prestazione del gruppo, detto questo oggi Destro è stato magnifico. Ma spesso lo è stato anche le volte che non ha segnato. La scelta di Di Francesco su Laxalt? Gli ho detto che non doveva ragionare solo sull’idea di limitarlo difensivamente, ma doveva attaccarlo ed è stato bravo a farlo.”