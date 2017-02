L'allenatore del Bologna, Roberto Donadoni ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta sul campo del Genoa: "Non dobbiamo pensare al loro ambiente e a quanto accade sugli spalti, in settimana abbiamo lavorato su noi stessi e sappiamo quel che dobbiamo fare. L'unica cosa che conta è la nostra solidità mentale e quanto riusciamo a esprimere domani. Sarà una partita da interpretare con grande intensità e impatto agonistico".



"Destro sta meglio, ha l'atteggiamento giusto ed è disponibile, ma Petkovic con l'Inter ha fatto bene, la condizione fisica deve ancora migliorare, ma non è uno che si tira indietro. Prendiamo spesso gol simili. Non può succedere che in area lasciamo gli uomini liberi: troppe volte siamo attratti dalla palla".



"Ranieri esonerato dal Leicester? Questo mondo sa riconoscere poco i meriti, che mancanza di tatto verso Claudio!".