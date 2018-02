Roberto Donadoni, tecnico del Bologna, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Inter: "Per quanto ci riguarda, veniamo da due risultati negativi consecutivi. Vogliamo riscattare queste due prestazioni con Napoli e Fiorentina con una prestazione assolutamente positiva. Troviamo una squadra che per un motivo o per l’altro avrà i propri ragionamenti da fare, ma noi andremo lì a giocare una gara di spessore e personalità. Fare risultato con una grande squadra, oltre a fare una buona prestazione, è importante anche dal punto di vista psicologico. Ma non deve essere una ciliegina sulla torta: il grande salto di qualità consiste nell’affrontare tutte le gare allo stesso modo, senza far differenza tra piccole e grandi. L’atteggiamento deve essere sempre lo stesso, sia che giochi contro l’Inter sia che giochi contro il Benevento".



SU DESTRO - "Lo vedo sempre sulla falsariga di quello che è stato il suo andamento negli ultimi tempi. L’ho già detto e lo ripeto: il suo è un discorso legato alla determinazione in quello che fa. Quando lui riesce ad avere intensità è sicuramente un giocatore superiore alla media nel suo ruolo, altrimenti è un giocatore come altri".



SU ORSOLINI - "Lo vedo convinto, determinato, ma ha giocato poco ultimamente. Sicuramente è in lizza per un posto da titolare".



SU ICARDI - "Icardi ed Eder sono due giocatori diversi. Ma non possiamo essere succubi dell’iniziativa degli avversari. Invece a me piacerebbe che l’avversario fosse indotto a fare quello che voglio io. Certo bisogna riconoscere capacità e valori da top player di Icardi, ma il nostro atteggiamento deve prescindere da questo".