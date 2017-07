"Gli obiettivi sono sempre gli stessi: la permanenza in Serie A in primis e poi cercare di far meglio di quanto fatto nel recente passato aggrappandoci con tutte le nostre energie ad ogni singolo punto per cercare di scalare il più possibile la classifica". E' carico e pronto all'inizio della stagione il tecnico del Bologna, Roberto Donadoni, in pre-ritiro con la squadra a Castiadas, in Sardegna. "Vedo tutti motivati, questo è un anno dove le motivazioni saranno fondamentali, anche in virtù di quello che può essere la campagna acquisti dove siamo andati a individuare giocatori necessari e importanti per noi - prosegue l'allenatore rossoblù ai microfoni di Bfc Tv -. E' fondamentale che siano professionisti con le motivazioni giuste; la differenza, al di là degli aspetti tecnici, sta in queste componenti, si deve essere subito carichi al 100%".