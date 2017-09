L'allenatore del Bologna, Roberto Donadoni ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia dell'anticipo di campionato sabato sul campo del Genoa: "Loro settimana scorsa non hanno fatto risultato, ma domani giocano in casa e scenderanno in campo consapevoli di poter far bene. Poi è chiaro che le vittorie e le prestazioni aiutano, danno morale e certezze. Ma ogni partita è una storia a sè, noi dobbiamo saper proporre i nostri concetti e le stesse motivazioni come abbiamo fatto nelle ultime gare".



"Non credo che la squadra si sia distratta, sanno che bisogna tenere alta la tensione fino ai momenti finali, perchè le partite si decidono anche all'ultimo. Bisogna avere sempre la stessa feroce concentrazione, è fondamentale sia quando vinci che quando perdi. Noi dobbiamo avere sempre questo atteggiamento, è un concetto che va rafforzato partita dopo partita. Bisogna migliorare anche nella prima parte di gara, bisogna credere che si può incidere anche nei primi 45 minuti, poi può essere un'arma in più avere più benzina rispetto agli avversari".



"Il Genoa è una squadra difficile da affrontare, lo ha dimostrato anche nella partita che hanno perso a San Siro contro l'Inter, sono stati condannati da un episodio decisivo. Domani ci troveremo contro un avversario oltremodo motivato e difficile da affrontare".