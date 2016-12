L'allenatore del Bologna, Roberto Donadoni ha dichiarato a Sky: "Abbiamo goduto di una sosta un po' più lunga rispetto agli altri a causa dell’impegno del Milan in Supercoppa. Sono sincero: avrei preferito giocare. Ora, alla ripresa, ci aspetta la Juventus: non possiamo sapere quale sarà la loro reazione dopo la sconfitta di Doha e lo scopriremo solo a Torino. Noi dobbiamo pensare ad allenarci al meglio, sapendo di affrontare una squadra che è al top in Italia e in Europa: questo deve costituire per noi un grande stimolo e spingerci a dimostrare appieno il nostro valore".



"Il mercato? Sappiamo che la sessione di gennaio può riservare occasioni e possibilità negli ultimi giorni. Per ora stiamo facendo delle valutazioni e poi vedremo cosa sarà possibile fare: non c’è fretta, anche perché eventuali nuovi elementi dovranno avere grandi stimoli e dare certezze, altrimenti non serve intervenire. Poi un allenatore può anche chiedere giocatori da 20 milioni, ma sappiamo che la nostra dimensione attuale non ci permette certi investimenti e quindi bisogna trovare le occasioni giuste".



"Verdi? Sta rispettando il suo programma di recupero e a metà gennaio dovrebbe tornare a disposizione. La nostra prima parte di stagione è stata positiva, ma era lecito aspettarsi qualcosa di più. Abbiamo lasciato per strada quattro o cinque punti che avremmo potuto portare a casa con un po’ più di attenzione: questo dovrà servirci di lezione".