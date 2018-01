Legittima soddisfazione per Roberto Donadoni al termine di Bologna-Benevento, il tecnico rossoblù è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: ”Abbiamo giocato bene, non era facile affrontare il Benevento che veniva da due risultati importanti. Sono contento per Dzemaili - le sue parole -, ci sono diverse cose da migliorare, ma bene così".



VERDI - "Mirante ha ceduto la fascia a Verdi per la fiducia che c’è nei suoi confronti - ha proseguito -. Simone avrebbe voluto segnare ma ha comunque fatto benissimo, sono contento per lui. Il fatto che sia rimasto con noi mi rende felice".