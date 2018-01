Intervenuto in conferenza stampa Roberto Donadoni commenta la decisione di Simone Verdi di dire no al Napoli e restare al Bologna: "Il primo ad essere felice della permanenza di Verdi sono sicuramente io. Va benissimo così, spero continui a dare il proprio apporto alla causa della squadra. Ha fatto una scelta di valore, vuole rafforzare ancora di più questa sua crescita. E’ chiaro, però, che questa decisione non esclude nulla per il suo futuro. Noi siamo felici di averlo con noi, nell’ultimo anno ha avuto è cresciuto molto, sicuramente più avanti si apriranno per lui spiragli importanti".