Ecco le dichiarazioni di Roberto Donadoni, tecnico felsineo, al termine di Bologna-Atalanta: "Nel primo tempo abbiamo giocato una buona gara, tenendo testa all’avversario e tirando a volte in porta. Nella ripresa invece abbiamo lasciato troppo campo agli avversari, ci siamo abbassati troppo e non siamo riusciti a ripartire con la velocità e la qualità che abbiamo nelle nostre corde. Al di là del risultato non posso rimproverare i ragazzi sul piano dell’impegno e della volontà che hanno messo in campo. Sui fischi alla fine posso solo ripetere che il pubblico è libero di esprimere il suo giudizio".