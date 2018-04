Roberto Donadoni, allenatore del Bologna, è intervenuto al termine del match perso contro il Milan (1-2 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Radio Rai:



Come valuta questa partita?

"In linea di massima ci sta, abbiamo subito due gol che potevamo gestire meglio. Il secondo soprattutto. Avevamo messo la partita in pari, ma c'è stato annullato per un fallo di mano che vorrei rivedere. Nel secondo abbiamo rischiato in un paio di circostanze. Peccato per il primo tempo, meritavamo qualcosa di più".



L’obiettivo è fare meglio e riscattarsi contro la Juventus?

"Per loro vuol dire scudetto, per noi punti e prestigio. La squadra avrà grandi stimoli e grande fame, ma questi stimoli dovremo averli anche noi".



Il gol era tecnicamente regolare.

"Ci hanno tolto un gol a Napoli, trovo veramente assurdo questo tipo di valutazioni. Fanno venire tutti i pensieri più sbagliati possibili, ci si chiede il perché".



Come hai visto il Milan?

"Devo dire che ce la siamo giocata alla pari, loro non hanno fatto nulla più di noi. Loro sono stati bravi nelle circostanze, in termini di prestazione il Milan non è che ha fatto qualcosa di straordinario. Negli episodi sono stati più bravi".