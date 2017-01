Roberto Donadoni, allenatore del Bologna, ha parlato al sito ufficiale del club in vista della sfida contro la Juventus: "Abbiamo lavorato abbastanza bene considerando anche il tempo che abbiamo trovato a Catania. La formazione non l'ho ancora decisa, è abbastanza delineata ma ho ancora un paio di dubbi e la deciderò solo domani mattina. Non mi preoccupa molto la formazione, mi interessa sapere soprattutto che i miei ragazzi siano convinti di fare una bella prestazione. Dobbiamo fare una partita decisa, determinata e aggressiva. Da lì poi cercheremo di mettere in campo le nostre qualità, se ti difendi soltanto, l'errore ci può stare. Il sistema migliore è quello di far capire all'avversario che ci siamo e che vogliamo fare la partita. Se sei solo succube dell'avversario vieni penalizzato. La Juve ha un valore tale che non ti permette di tralasciare niente. La cosa che mi preme è quello di fare la giusta prestazione. Per noi è fondamentale interpretare la partita nel modo giusto. Mi aspetto un atteggiamento positivo, senza tensione e con la voglia di proporre gioco e creare problemi alla Juve".