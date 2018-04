Roberto Donadoni, allenatore del Bologna, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Milan: "Domani vogliamo conquistare la vittoria. Con tre punti avremo già migliorato il risultato della scorsa stagione. La squadra sta bene fisicamente, abbiamo smaltito gli acciacchi. Mancheranno Donsah ed Helander, mentre Destro ha iniziato ieri a lavorare sul campo e Pulgar è pienamente recuperato. Milan? È un po' in calo ma è molto attrezzato. Dovremo prestare attenzione agli esterni, che sono la loro arma in più. Non dovremo concedere spazi. Per noi è comunque una grande occasione per cogliere un risultato positivo".