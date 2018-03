L'allenatore del Bologna Roberto Donadoni ha presentato in conferenza stampa la partita di domani delle 12.30 con la Roma: "Domani raggiungerò 100 partite col Bologna, per me è importante. Avere avuto questa opportunità per me è un grande orgoglio, ringrazio il presidente, la società e tutta la città e i tifosi. Voglio ricambiarli con grande impegno e professionalità". Sulla sostituzione dello squalificato Mirante e le altre scelte di formazione: "Il nostro portiere è Santurro, ragazzo splendido e professionale ai massimi. Le scelte definitive per domani non le ho fatte: Destro è candidato per una maglia da titolare. Orsolini e Poli? Stanno bene, pienamente recuperati".