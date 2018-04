Nella conferenza stampa postpartita, il tecnico Roberto Donadoni ha ammesso il proprio rammarico per il risultato e chiarito la sua frase sul biglietto per il Bernabeu a chi gli aveva chiesto del bel gioco. Ecco le sue parole: “Io non ho mai mancato di rispetto ai nostri tifosi e quella che ho fatto era chiaramente una battuta e per me non si sarebbe dovuto offendere nessuno. Poi ci troviamo in un contesto che qualcuno ha interpretato le cose come peggio non si può, forse si cercano le polemiche”.



PRESTAZIONE - “Sono soddisfatto di quanto messo in campo oggi: è un punto di partenza importante per finire bene il campionato. Peccato perché ci è mancata freddezza e lucidità e siamo stati un poco troppo precipitosi. Per me il goal alla fine non è comunque una mazzata: abbiamo fatto una buona prestazione e andare via solo con pensieri negativi non sarebbe giusto. C’è rammarico ma sono contento dei ragazzi”.



GIOCO - “Abbiamo fatto meglio nel 2° tempo dove ci abbiamo creduto di più: abbiamo provato a fare del fraseggio. A volte è anche importante sapere gestire le partite e tenere di più la palla. Oggi comunque abbiamo fatto un bel gioco e se continuiamo così magari qualche partita penderà dalla nostra parte”.



KEITA - “Volevo un giocatore che spingesse più di Mbaye e ho messo Keita che ha fatto cose egregie. Questo cambio è dovuto dal fatto che loro sugli esterni erano molto deboli. La Samp? Tra noi e loro la differenza è che loro forse ci hanno creduto di più”.