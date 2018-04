L'allenatore del Bologna Roberto Donadoni ha presentato la partita di domani contro il Crotone: "Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo. Veniamo da due partite buone, ma vogliamo incrementare la nostra classifica. Domani andiamo ad affrontare un avversario in una situazione complicata. Servirà la massima attenzione. Sarà una partita tosta ma sappiamo che possiamo tornare a casa con un risultato positivo. Non è questione di difendere l’undicesimo posto o meno: ci stiamo sforzando ogni giorno per provare a crescere e aumentare il nostro bottino a livello di punti per scalare la classifica. Effetto ambientale? Ha un suo peso: il pubblico darà molta spinta ma noi dovremo essere bravi a ribattere colpo su colpo. L’impatto iniziale sarà fondamentale. Far capire subito all’avversario che siamo lì per i tre punti: questo è l’atteggiamento giusto. Dovremo essere bravi ad essere compatti ed allo stesso tempo propositivi. A volte rimaniamo troppo in attesa, magari quando i centrali avrebbero la possibilità di proporre gioco. Zenga? Mi fa pensare a quando ero giovane. Lui ha girato il mondo da allenatore. Tanti avvenimenti ci hanno legato nel corso delle nostre carriere da calciatori. Ma ora pensiamo al presente. Domani si incontreranno due vecchi amici che cercheranno di far vincere la propria squadra".