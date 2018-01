Roberto Donadoni, allenatore del Bologna, ha parlato dopo la sconfitta della sua squadra contro il Torino: "Abbiamo completamente sbagliato l'atteggiamento e l'interpretazione della partita: gli avversari erano più determinati, più decisi, arrivavano sempre prima sul pallone, vincevano i duelli. E anche le circostanze come il rigore, che avrebbero potuto esserci favorevoli, non sono state sfruttate perché anche in quelle occasioni non ci abbiamo messo la necessaria determinazione. Oggi c'è poco da salvare, abbiamo fatto tutto quel che non va fatto. Sono molto arrabbiato, quest'anno non avevamo mai fatto una prestazione così negativa. Il rigore? Il rigorista designato era Pulgar".