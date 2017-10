Roberto Donadoni, tecnico del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Atalanta: "L'Atalanta è un avversario difficile, una squadra molto fisica con buoni ricambi. Per fare punti occorre più di quanto fatto nelle tre partite precedenti. Nonostante la classifica, l'Atalanta è un avversario complicato, dobbiamo sfruttare ciò che ci concederà con più concretezza. Si apre una settimana in cui avrò bisogno di tutti. Taider, Maietta e Mbaye stanno tutti bene. Anche per Poli è tutto a posto. Godiamoci il buon momento, vivendo ogni singola gara senza fare calcoli e sapendo che è fondamentale per il nostro cammino".