L'allenatore del Bologna, Roberto Donadoni ha dichiarato dopo la sconfitta in casa contro il Crotone: "Al di là delle punizioni di Verdi, non è possibile concedere tre gol in una gara che stavamo controllando. Abbiamo perso la partita impossibile e questo ci fa arrabbiare e pensare che dobbiamo essere più lucidi. Il Crotone ha avuto tre rimpalli e ha fatto tre gol. Noi abbiamo attaccato tanto, ma dobbiamo essere più determinati sotto porta. Non meritavamo di perdere, ma bisogna avere la cattiveria giusta. Al di là dei calci piazzati, Verdi deve e può fare ancora di più. Quando perdi quattro partite di fila non puoi dire di stare bene, anche se sul piano del gioco abbiamo tenuto testa a tanti".